24 فبراير الحكم في دعوى المنتج محمد الشاعر ضد شيرين عبد الوهاب

قررت محكمة جنح أكتوبر حجز الحكم فى الدعوى المقامة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة التشهير وسب المنتج محمد الشاعر لجلسة ٢٤ فبراير الجاري للنطق بالحكم

كان قد كشف محامى المنتج محمد الشاعر، أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب الى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانه: شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة إنستجرام عقب إنتشار الفيديو.

وقال محامى المجنى عليه في بيان صحفي، إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى أنتهى الى صحة الواقعه وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

وأضاف أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.