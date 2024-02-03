بايرن ميونخ يطارد صدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك مونشنجلادباخ

حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني.

افتتح نيكو إلفيدي التسجيل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 35، قبل أن يعادل ألكسندر بافلوفيتش النتيجة لبايرن ميونخ في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، فرض بايرن سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 70 وماتياس دي ليخت في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، عزز بايرن ميونخ موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، رافعًا رصيده إلى 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفركوزن المتصدر، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 21 نقطة في المركز 13.

