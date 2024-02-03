ads
السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يطارد صدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك مونشنجلادباخ

بايرن ميونيخ وبروسيا
بايرن ميونيخ وبروسيا مونشنجلادباخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني.

افتتح نيكو إلفيدي التسجيل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 35، قبل أن يعادل ألكسندر بافلوفيتش النتيجة لبايرن ميونخ في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، فرض بايرن سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 70 وماتياس دي ليخت في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، عزز بايرن ميونخ موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، رافعًا رصيده إلى 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفركوزن المتصدر، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 21 نقطة في المركز 13.
 

بايرن ميونخ الدوري الألماني بروسيا مونشنجلادباخ