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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية
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اعتمد أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93,6 % لمرحلة التعليم الأساسي ، ونسبة نجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75% .
جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.
 وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 آلاف و 359 طالبا وطالبة وان متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 464 طالبا وطالبة .
وهنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

للاطلاع على النتيجة كاملة  من هــنـا

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رابط مباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بعد اعتمادها

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