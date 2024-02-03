رئيس السنغال يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في البلاد خلال 25 فبراير الجاري إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية.

وقال سال في خطاب موجه للأمة، أذاعته قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت إنه وقع على مرسوم رئاسي يلغي الإجراء السابق الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية، كما يحقق المشرعون مع قاضيين اثنين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

وتعد المرة هي الأولى التي ترجئ فيها السنغال انتخابات رئاسية، بينما كانت الانتقالات الأربعة السلمية للسلطة من خلال صناديق الاقتراع منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1960، قد أدت إلى حد كبير إلى تعزيز سمعتها كواحدة من الدول التي بها أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب أفريقيا.