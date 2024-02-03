صمود مصر والأردن يحول دون تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

أشاد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الدكتور صبري صيدم، بالجهود المصرية التي تسعى إلى حقن الدماء ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد صيدم أن الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين، بالتنسيق مع الموقف الأردني والفلسطيني، حال دون تنفيذ هذا المخطط الإسرائيلي.

وقال صيدم في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، إن العملية العسكرية على قطاع غزة فاقت كل التوقعات على مرئى ومسمع من العالم دون أن يكون هناك قرار رادع لإسرائيل، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يستطيع تحقيق ما أعلنه من أهداف لعدوانه على قطاع غزة.

وأضاف أن استهداف وكالة الأونروا والحرب عليها يأتي بهدف النيل من قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في حربه في قطاع غزة قام بهدم 250 مدرسة تابعة للأونروا إضافة إلى المستشفيات، التي خرج معظمها من الخدمة.

وأشار صيدم إلى أن "من الأمور التي خلفتها الحرب أن الطلاب منقطعون عن التعليم لأنه لا يوجد خدمات تعليمية"، لافتاً إلى أن عدد الأطفال الأيتام الذين تم تسجيلهم حتى الآن حوالي 40 ألف طفل؛ وهو رقم تقديري؛ لذلك فقد اتخذت قيادة حركة فتح قرارا بتزكية الحكومة الفلسطينية بتولي مسئولية هؤلاء الأيتام، بالإضافة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب.

وشدد صيدم على أن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والطواقم الطبية والمؤسسات الدولية والمؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس يعني أن الاحتلال تجاوز كل القيم ولم يعد هناك ما يضبطه ولم تستطيع دول العالم أن تضغط عليه وتضع له حد وإنهاء هذه الحرب.