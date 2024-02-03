مصرع وإصابة 36 شخصًا في حريق هائل بمصنع شمالي الهند

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرون بجروح من جراء حريق هائل اندلع في مصنع لمستحضرات التجميل بمنطقة صناعية، في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إن.دي.تي.في." الهندية اليوم السبت إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية عن ثمانية أشخاص أدرجوا على قائمة المفقودين، مضيفا أنه تم الإعلان عن وفاة إمرأة كما تم انتشال أربعة جثامين آخرى من مكان الحادث الذي وقع أمس.

وأشارت الشرطة إلى أن رجال الإطفاء كانوا يعملون للسيطرة على الحريق لمدة نحو 24 ساعة بعد اندلاعها، لافتة إلى أنه لم يتم السيطرة عليها بعد؛ حيث إن المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في تصنيع العطور ومستحضرات التجميل الأخرى تشعل النيران.

كما سيجري فريق من خبراء الطب الشرعي عملية تفقد لموقع الحادث وسيجمعون الأدلة اللازمة.