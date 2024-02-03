بالصور.. أنشطة متحف الطفل تجذب رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب

اثار فريق برنامج ادراك لذوى الهمم بمركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" ، انتباه زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته 55 ، وذلك مساء امس الجمعة وفي اليوم الثالث من اشتراك متحف الطفل في فعاليات المعر.

وقد قدم متحف الطفل عددا من الأنشطة التي تهدف لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع اقرانهم من الأطفال في المراحل العمرية المختلفة وتفاعل الاطفال معهم وشاركوهم لأنشطة والألعاب المختلفة ، والتى تضمنت ورش تنمية مهارات، تدريب ذهنى وتركيز ، ورش التلوين والاكسسوارات والخرز شارك فيها الامهات والأطفال

واشار نبيل حلمي مدير جمعية مصر الجديدة الى انه كان في استقبال زوار ركن متحف الطفل فريق عمل متميز من العلاقات الخارجية بالمتحف لتعريف الرواد من الأسر والأمهات بأنشطة وخدمات متحف الطفل المختلفة ، والبرامج المتنوعة التي يتم تنظيمها بشكل دوري للأطفال بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والفنية وتم تقديم عرض تعريفي و لإجابة علي كافة التساؤلات من الجمهورواكد الدكتور نبيل حلمى ان برنامج إدراك لذوى الهمم يتضمن العديد من الفعاليات من بينها الرعاية الذاتية، مهارات التدريب الذهنى والتركيز، المهارات الاجتماعية، مهارات الإعداد التأهيلى، المهارات المعرفية، المهارات الفنية، المهارات التواصلية، مهارات الإدراك والنمو الحسى والمهارات السلوكية التهذيبية.

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