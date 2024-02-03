محافظ بني سويف: توفير أكثر من 20 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الأساسية استعدادا لرمضان

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بدء تنفيذ الخطة التي وجه بإعدادها لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ورفع درجة الاستعدادات بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة؛ تيسيرا على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

حيث تبين من التقرير، الذي أعده الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، أنه بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار مبادرة تخفيض الأسعار والاستعداد لشهر رمضان، تم توفير أكثر من 20 منفذًا تضم (سيارات متنقلة، ومنافذ ثابتة) لبيع السلع الأساسية، والمواد الغذائية، لتوفير احتياجات المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

شملت المنافذ 15منفذًا متنقلًا محملة بكميات كبيرة من السلع المتنوعة والمختلفة بأحجامها وأنواعها، وذلك بواقع 2سيارة تجوب القرى والشوارع بكل مركز، وسيارة ثابتة بمنطقة موقف سيارات الأجرة بمحيي الدين بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى 5منافذ ثابتة بمناطق (محيط سور جامعة بني سويف، معرض شباب مصر، منفذ تزمنت الشرقية، منفذ شريف باشا، منفذ بدهل بسمسطا).

وأكد المحافظ، أنه تم إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، مع متابعة عرض المواد الغذائية بما يضمن حصول المواطنين علي احتياجاتهم بسهولة ويسر وبالأسعار المناسبة، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إعداد خطة للتفتيش علي المحال التجارية، ومخازن السلع، والمخابز بتشكيل العديد من اللجان للمرور على الأسواق العامة، للتأكد من تقديم توافر جميع السلع بكميات وفيرة في الأسواق وخاصة الزيت والسكر والأرز والمكرونة والحوم بجميع أنواعها.