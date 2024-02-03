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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط خادمة أثناء بيعها حاسب ألى مسروق بعابدين

المتهمة
المتهمة
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على خادمة أثناء بيعها حاسب ألى مسروق بدائرة قسم شرطة عابدين.

 تعود الواقعة عندما تم ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.

 وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العاملة للتحقيق.

رجال مباحث القاهره قسم شرطة عابدين قسم شرطة مدينة نصر أول