5 نصائح هامة للحفاظ على كبار السن من التقلبات الجوية

يعاني كبار السن من ضعف المناعة لذلك فإنهم أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الجو خاصة مع انتشار الفيروسات المختلفة، لذا يقدم تقرير منشور عبر موقع “timesofindia”، أهم النصائح الصحية المفيدة لكبار السن والتي تحافظ على صحتهم وتحميهم من المضاعفات، ومنها:

-مراقبة جودة الهواء

تابع بدقة أحوال الطقس وتيارات الهواء الخارجية مع مراقبة انتشار الفيروسات والملوثات الجوية لتجنبها والابتعاد عنها .

-ممارسة رياضة المشي

لان ممارسة الرياضة مفيدة للجسم والصحة العامة، إلا أنه يجب على المسنين اختيار مساحات خضراء لممارسة رياضة المشي وتجنب تلوث الهواء.

- الاستفادة من الإجراءات الوقائية

ارتداء الكمامة عالية الجودة عندما تكون في الهواء الطلق، واستخدام فلاتر تنقية الهواء في البيت، وتجنب التعرض للملوثات الداخلية مثل الدخان والمواد الكيميائية.

- تعزيز الحفاظ على البيئة

استخدام الطاقة الشمسية ، وركوب وسائل النقل العام يمكن أن تساهم في هواء أنظف ومجتمعات أكثر صحة، زراعة الأشجار الخضرة في البيت

-الغذاء الصحي المتوازن الخالي من الأمراض

يجب تناول غذاء صحي بعيد عن الدهون والسكريات وقليل من الأملاح والاكثار من الألياف والخضروات والفاكهة الطازجة.

ويوضح التقرير إلى أن تلوث الهواء له مخاطر عديدة على صحة الجهاز التنفسي، وتحديدا بالنسبة لكبار السن، ويعد فهم خطورة الملوثات على الأفراد الضعفاء واتخاذ تدابير وقائية للتقليل من حدة التلوث هي خطوات أساسية نحو تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة.

ومن خلال دعم الجهود المبذولة للسيطرة علي التلوث والدعوة إلى بيئات أنظف، يمكننا ضمان مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة.