برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني دليل على نجاحه وسط ترحيب القوى السياسية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاحه في جمع كافة القوى السياسية على مائدة واحدة للخروج بتوصيات تخدم مصلحة الدولة المصرية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالا في حلها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مناقشة المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني تعكس الرغبة الجادة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنصة الحوار في التفاعل مع قضايا الاقتصاد وما بها من تحديات في الوقت الراهن وتحتاج لتضافر الجهود.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق سيسهم فى الخروج بتوصيات تساعد على الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الازمة الحالية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن استئناف الحوار الوطني بالتركيز على القضية الاقتصادية سيكون فعالا لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم والعمل على تعزيز أمنها القومي.