روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، بعد لقائه مع السفيرة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرين، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا على أنه ليس هناك بديل لمسألة تسوية المشكلة الفلسطينية سياسيًا على أساس القانون الدولي.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي ذي الاهتمام المشترك، والتي تتم مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة".

وقالت الوكالة إن اهتمام الجانبين تركز على الوضع الحالي في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث "دعا الجانب الروسي مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المتضررين أو المحتاجين"، مشددًا على أنه لا يوجد بديل للحل السياسي للمشكلة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الروسية إن "القانون الدولي مع حل الدولتين كعنصر أساسي"، موضحة أنه لا يمكن استخدام هجمات 7 أكتوبر "كذريعة للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين، مع تزايد التهديدات بزعزعة الاستقرار".