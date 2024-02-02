أميرة عبد العظيم: استضفت عادل إمام في أول حلقات برامجي وبدأت كبيرة

قالت أميرة عبد العظيم، في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا عملت 3 لقاءات مع الزعيم عادل إمام، وأول لقاء كان على الفضائية المصرية، وأستاذ عادل إمام وقتها مكنش بيطلع خالص على التلفزيون وكان بيمشي بـ بودي جاردز، وعلشان تقنعي عادل إمام أنه يدخل التلفزيون لأول مرة كان صعب، ولكني بحب المغامرة حتى لو فشلت يكفيني شرف المحاولة.

وتابعت: كنت عايزة أبدأ كبيرة وأول حلقة ليا على الفضائية المصرية كنت عايزة أثبت نفسي، وتخيلي لما تجيبي عادل إمام في أول حلقة، يبقى كل اللي هيجي بعد كده نجوم، وكلمت عادل إمام وقولتله ممكن أحتفل بعيد ميلاد حضرتك على الفضائية المصرية؟ قالي موافق وأنا مصدقتش نفسي.

وأضافت: لما جيت أعمل برنامج ليلتي قولت لازم أول حلقة أجيب عادل إمام، علشان لما أبدأ كبيرة أي نجم أكلمه هيجي، وتالت مرة كانت سهرة خاصة عملتها في قصره في المنصورية، وأنا بعتبر نفسي محظوظة إني قابلت زعيم الفن العربي 3 مرات.

برنامج المنسي، تقديم الإعلامية إنجي هشام على قناة هي، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بداياتهم وتفاصيل مشوارهم والتحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.

