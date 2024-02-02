تموين الإسكندرية توسع حملاتها لتشديد الرقابة على المخابز والمتاجر

شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٤٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز أفرنجى مخالف، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

كما تم تحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٢٦ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٤ محاضر امتناع عن بيع السجائر، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٦ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، وتحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير عدد ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة واشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٥ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين حيازة سلع مجهولة المصدر، وتحرير عدد ٣ مختصر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.