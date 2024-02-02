دراسة حديثة تكشف عن اعراض متلازمة المبيض وتاثيرها على صحة النساء

كشفت دراسة حديثة عن اصابة السيدات بمتلازمة المبيض المتعدد “التكيسات” والتى قد تؤثر على الصحة العامة مع مرور الوقت باعرض شبيه بالخرف.

وكان قد توصل الباحثون إلى أن النساء الذين يعانون من الحالة الهرمونية قد يكن أكثرهم عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة والتفكير.

واوضحت الدراسة ان متلازمة المبيض المتعدد التكيسات هى خلل هرموني يؤثر على النساء في سن الإنجاب وتتسبب المتلازمة في قيام المبيضين بإفراز الهرمون الذكوري الذي يعرف باسم الأندروجين بشكل مفرط وتتكون العديد من أكياس السوائل الصغيرة على المبيضين وقد يفشلان في إنتاج البويضات بانتظام.

وينتج عن ذلك دورات شهرية غير منتظمة وأكياس المبيض ومستويات زائدة من الهرمونات الجنسية الذكرية والتي يمكن أن تسبب نموا غير طبيعي للشعر.

كما قالت مسؤولة الدراسة الدكتورة هيذر هادلستون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، انه في حين ربط متلازمة تكيس المبايض بالأمراض الأيضية مثل السمنة والسكري التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب لا يعرف سوى القليل عن كيفية تأثير هذه الحالة على صحة الدماغ، وتشير نتائجنا إلى أن الذين يعانون من هذه الحالة لديهم ذاكرة أقل ومهارات تفكير وتغيرات طفيفة في الدماغ في منتصف العمر.

وهذا يمكن أن يؤثر على الشخص في العديد من المستويات، بما في ذلك نوعية الحياة والنجاح الوظيفي والأمن المالي.