انفجارات وانقطاع الكهرباء بمدينة كريفي ريه الأوكرانية

أفاد مراسل قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريفي ريه الأوكرانية تزامنًا مع انقطاع الكهرباء داخل المدينة.

وأضاف، أن مجموعة من المسيرات الروسية في طريقها نحو مجموعة من المدن منها دنيبرو وخاركيف وخيرسون وزابوروجيا لتنفيذ عدة أهداف.

قال مراسل "القاهرة" الإخبارية، أنه تم تسجيل دوي انفجار في مقاطعة بولتافا، كما أفاد بسماع دوي انفجارات في مدينة ‎دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية قامت بتجهيز دفاعتها للتصدي لمجموعة من المسيرات الروسية في مدينة كريفي ريه بمقاطعة دنيبروبتروفسك.

يواصل الجانبان الروسي والأوكراني في تبادل الرشقات الصاروخية على المناطق الحدودية والأهداف المدنية باستخدام الطائرات المسيرة.