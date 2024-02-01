نائب محافظ المنيا يتابع حالات اشتباه التسمم الغذائى بالعدوة

توجه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى مركزى العدوة ومغاغة شمال المحافظة، بحضور سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب ومحمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ.

وجاء ذلك عقب تلقى غرفة العمليات اخطارا بحالات اشتباه بتسمم غذائي لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى التابعة لمجلس قروى صفانية بمركز العدوة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مستشفى العدوة المركزى استقبلت اليوم الخميس، الساعة ٩ صباحا ٣٠ حالة تعانى من أعراض قيئ وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدا خروج جميع الحالات عقب تلقيها العلاج اللازم وكذلك ٧ حالات بمستشفى مغاغة وخروجهم جميعا من المستشفى.

هذا وتم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم الذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه فى تسممها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و خلوها من أى ملوثات.

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