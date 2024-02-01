نائب محافظ القاهرة توجه بإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أحياء المنطقة الجنوبية اتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الاولى من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والاحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددة على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

حيث تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود حي مصر القديمة برئاسة اللواء ايمن السعيد وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والولايات المختلفة لتنفيذ ازالة عدة تعديات والصادرة لها قرارات ازالة من خلال متابعة ازالة تعديات بالتعاون مع الادارة العامة لحماية النيل والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الاولى للموجة ٢٢ .

وتم تنفيذ عدد ٢ قرار بحي مصر القديمة باجمالي مساحة ١٩٠ متر مربع تقريبا تمثلت الازالة الاولى والتي تبلغ مساحتها ٤٠ متر مربع ازالة تعدي على ساحل النيل من خلال اعمال بناء مخالفة بالموقع الكائن بعمل مبان من الطوب الاحمر و الخرساني بالاضافة الى اعمال احلال و تجديد بدون ترخيص .

كما تم تنفيذ ازالة على مساحة ١٥٠ متر تقريبا بالبر الغربي لجزيرة المنيل لسور مخالف بدون تصريح .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددة على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد .

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف في ضوء تنفيذ المرحلة الاولى من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وجهات الولاية المختلفة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .