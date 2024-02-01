تشكيل هجومي متوقع لريال مدريد أمام خيتافي

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا ثقيلاً على نظيره خيتافى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الليجا.

حيث يأمل ريال مدريد فى تلك المباراة العودة لقمة الليجا، واستعادتها من فريق جيرونا "الحصان الأسود" للدورى الإسبانى هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، وميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.



ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الليجا، والتي استمرت حتى الآن لخمس مباريات، منذ التعادل ضد ريال بيتيس بهدف لكل فريق في ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدورى.

حيث يحتل فريق ريال مدريد، وصافة ترتيب جدول المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر ، بينما يتواجد خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

