"إعلام دمنهور" ينظم احتفالية لذكرى عيد الشرطة الـ 72

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، احتفالية تحت شعار (عطاء .. تضحية .. وفاء بالعهد) بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ 72 للشرطة .

وحضر الاحتفالية، اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية سابقا والعميد طاهر الفخراني، وكيل إدارة مرور البحيرة وبمشاركة عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة وممثلي الهيئات والإدارات بدمنهور.

وتناولت الاحتفالية التأكيد أن عيد الشرطة يمثل فرصة عظيمة لتكريم رجال الشرطة البواسل الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل أمن وأمان الوطن وتقديرا لجهودهم المخلصة والمتواصلة لحفظ الأمن والنظام وتحملهم مسؤولية حماية الوطن والمواطنين وأداء واجباتهم بشجاعة واحترافية لضمان استقرار البلاد، بالإضافة إلى دورهم الهام في تعزيز الثقة المجتمعية والتواصل الفعّال مع الجمهور وتقديم المساعدة والدعم للمواطنين والإجابة على استفساراتهم وشكاويهم.

كما تم توجيه تحية إعزاز واجلال وتقدير لأرواح شهداء الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.