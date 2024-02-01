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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مطروح.. استمرار انخفاض درجات الحرارة مع هطول الأمطار المتقطعة

تجمعات مياه الأمطار
تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
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واصلت درجات الحرارة انخفاضها على مدينة مرسى مطروح والسواحل الشمالية الغربية، اليوم الخميس، حيث شهدت المحافظة طقس شتوي شديد البرودة، مع استمرار هطول الأمطار بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء القادمة من البحر المتوسط. 

وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة، مما أدى لهطول الأمطار المتقطعة التي تغزر في بعض الأحيان خاصة على السواحل الشمالية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 12 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، ووصلت سرعة الرياح إلى 23 كم/ساعة، والتي قد تصل إلى حد العواصف، فيما وصلت درجة الرطوبة إلى 70٪؛ مما يتيح الفرصة لهطول الأمطار بنسبة تتفاوت ما بين 40 إلى 70٪ خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة وتقل كلما اتجهنا نحو الداخل. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل المحافظة؛ شهدت حالة من غير الاستقرار والفرصة غير مهيأة لكافة الأعمال البحرية والصيد، ووصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار. 

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس الماضي، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن.

كما وجه محافظ مطروح، شركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح، بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول؛ نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق. 

طقس مطروح.. درجات الحرارة تواصل انخفاضها مع هطول الأمطار المتقطعة

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