في 10 دقائق.. توتنهام يقلب الطاولة على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

قلب فريق توتنهام، الطاولة على ضيفه برينتفورد بفوز بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم برينتفورد على توتنهام بهدف للا شئ، سجله نيل ماوباي في الدقيقة 15، لتبدأ محاولات السبيرز في إدراك التعادل ولكن فشلت كل المحاولات حتى مع كرة الألماني تيمو فيرنر، التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق اللندني في تسجيل 3 أهداف متتالية خلال ما يقرب من 10 دقائق، عن طريق ديسنتي أودوجيو، برينان جونسون، ريتشارليسون في الدقائق 48، 49، 56 على الترتيب.

وقلص إيفان توني الفارق للضيوف بهدف ثان في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام على برينتفورد بنتيجة 3-2.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.