بعد 13 عامًا من محاولات فاشلة.. "مي" ترزق بمولودة واغليكم قصتها مع الله والأطباء

قالت “مي جلال” احدي أبناء محافظة الغربية، والتي تعيش حاليا بمدينة الإسكندرية، ان الله سبحانه وتعالي رزقها بمولود بعد انتظاره لسنوات طويله استمرت في البحث عنه ومحاولات للانجاب لمدة 13 عامًا ووعدم استكمال الحمل 6 مرات قبل ذلك، ولكن دون جدوى حتي تدخلت العنايه الإلهيه وتم الحمل علي خير وانجبت مولوده “انثي” واسميتها “حور”.

وأضافت "مي" في تصريحات ل البوابة نيوز انها رأت رؤية بأن تقوم بعمل اطعام طعام وذبح ذبيحة لوجه الله تعالي، واشارت انها عقب تنفيذ هذه الرؤيه تم الحمل علي خير وانجبت مولودت الجميله.

واضافت انها رزقت بمولودتها بعد انتظار ورحلة بحث بين الأطباء والتحاليل والسقاطة دون ملل او يأس وكان فضل الله عظيما وبفضل زوجى وامي.

ولفتت بأن المولوده عانت معاناه كبيره عقب الولاده في دخولها الحضانه بين محافظة الإسكندرية ومحافظة القاهره حتي وافق ٢اطباء الدكتور اسلام ود. فؤاد العياشي بقبول الحالة ومراجعتها مراعاة كاملة حتي انتظمت حالتها الصحية .



ووجهت “مي” رسالة لكل ام لم ترزق بمولود عليكي بالاستعانه بالله دائمًا، والتمني منه والترجي له مع السعي من أجل تحقيق حلمك حتي وان طال الوقت فالياس يحاوطه ياس والخير يرافقه جبر فدوما بعد الصبر جبر وبعد العسر يسر.

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