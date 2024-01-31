جامعة المنيا: برامج وتدريبات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

اكد دكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أهمية دور وحدة متابعة الخريجين بالكليات، مؤكدًا على ضرورة متابعة الخريجين باستمرار من خلال إيجاد آليات فعالة تُنفذ، وتنظيم وعقد العديد من الدورات التدريبة لهم، لتعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات سوق العمل وتنمية وتطوير مهاراتهم، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يحتاجه سوق العمل، وفرص العمل المتاحة أمامهم، بالإضافة إلى إحداث تواصل فعال ودائم بين الخريجين والجامعة، وبما يُحقق أثره الإيجابي على سمعة الجامعة الأكاديمية، وتصنيفها العلمي.

وأشار الدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية نجح في استقبال ما يزيد عن 50 ألف جلسة اختبارية لطلاب القطاع الطبي بالجامعة، وكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية والذين أدوا اختباراتهم بالمركز، استعدادًا لاستقبال باقي الكليات بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمركز خلال الفترات القادمة وبناءًا علي ما أقره المجلس من خارطة طريق للبدء الفوري في تقدم جميع البرامج الجديدة والمتميزة والكليات ذات البرامج غير المتعددة للاعتماد، وباقي كليات الجامعة خلال عامين، تمهيدًا للاعتماد المؤسسي.

فيما أوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أنه خلال شهر فبراير القادم ستستقبل الجامعة لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الطب، وطب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، وبرنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية، استعدادًا لتقدمها للاعتماد، ومعرفة اللجنة لمدى تطبيق تلك الكليات والبرامج بآليات ومعايير الجودة من أجل تحقيق المخرجات المستهدفة للتعليم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.