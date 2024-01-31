الدوري الإنجليزي.. توتنهام بتشكيل هجومي أمام برينتفورد

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برينتفورد، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق توتنهام، اليوم الأربعاء، نظيره برينتفورد على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البرازيلي ريتشارليسون، هجوم السبيرز رفقة الألماني تيمو فيرنر والسويدي ديجان كولوسيفسكي، وجيمس ماديسون.

ويحتل فريق توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: سكيب - بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: كولوسيفسكي - ريتشارليسون - تيمو فيرنر.