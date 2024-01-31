النائبة هند رشاد: تفشي ظاهرة دخلاء الإعلام مسئولية أصحاب القنوات

علقت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإعلام والثقافة على ظاهرة دخلاء الإعلام قائلة، إن ظاهرة انتشار بيع الهواء لأشخاص مجهولة الهوية وانتشارها على الساحة الإعلامية غير صحية بالمرة ومضرة بالمنظومة الإعلامية ككل.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أنه لا يصح وجود هؤلاء الأشخاص المدعين بأنهم مقدمي برامج ووجودهم عبر الشاشات ودخولهم داخل كل بيت مصري.

ولفتت "رشاد" إلى أن الإعلامي هو المسئول عن الكلمة التي تخرج منه وهذه مسئولية كبيرة تقع على عاتق المذيع لأن الكلمة هي التي تبني أو تهدم، مٌتسألة من يحاسب على تفشي هذه الظاهرة؟، فينبغي علي القنوات مراعاة ذلك لأن القناة هي المسئولة عن بيع الهواء لهؤلاء الأشخاص فلابد عليها أن تعي جيداً من يقوم بشراء الهواء منها.

وأضافت أن هناك عدد من القنوات التي تبيع الهواء تقوم بتقديم مادة للسخرية ومعلومات غير متحققة يقوم بتقديمها أشخاص مجهولة الهوية وهناك معايير وضوابط ومواثيق شرف إعلامية واضحة للغاية أمام الجميع وينبغي علي أصحاب قنوات بيع الهواء الإلتزام بها فهناك مسئولية إعلامية علي تلك القنوات لا يجب التغافل عنها لأن ذلك يضر المنظومة كاملة.

وتابعت: عندما يكون هناك برنامج مدفوع الأجر ينبغي علي القناة معرفة نوعية المحتوى الذي سوف يقدمه البرنامج للمتلقي والضيوف التي سوف تظهر فيه عبر الشاشة والشخص الذي سوف يقوم بتقديمه هل يصلح ظهوره علي الشاشة أم لا فكل هذه العوامل عندما تتدركها القناة وتدرسها جيداً سوف نتجنب انتشار اي ظاهرة غير صحية في الإعلام.