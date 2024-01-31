ضبط تاجر بتهمة تخزين أطنان من المواد الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (11,600 طن مكرونة - 9,465 طن مسلى – 9,912 طن زيت طعام ) جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

