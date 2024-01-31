أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لا تنفذ القانون أو القرارات الدولية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينفذ القانون، أو القرارات الدولية، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية.

وتابع أن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، معلقا “حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ القرارات الصادرة، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا”.