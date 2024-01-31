وكيل التعليم في الدقهلية يتفقد أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين، يرافقه الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح.

وأوضح شعبان، أن المعلمين يصححون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وتابع وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات كراسات الإجابة بنظام البوكلت، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقة سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.