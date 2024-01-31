بالفيديو| أستاذ طاقة: مصر الأفضل في شمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر هو الأساس للطاقة الخضراء والتي تحل محل جميع أنواع الطاقة سواء السيارات والشاحنات الكهربائية التي تعمل بالوقود الهيدروجيني أو في سفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا والهيدروجين الأخضر أو مصاف الفولاذ الأخضر التي تعمل بالهيدروجين وتخرج منه حرارة بدلًا من الفحم، وتوربينات الكهرباء التي تعمل بالهيدروجين وتعمل بدلًا من الغاز الطبيعي في المنازل.

وأضاف "نعمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الهيدروجين الأخضر يحل مكان كل شيء ويستخدم في السيارات والطائرات والسفن، نظرًا لأنه ليس به عوادم والعادم الخاص به كربون أو مياه مقطرة وليس له تأثير على البيئة.

وتابع، أن الأفضل فى الاستخدام هو الهيدروجين الأخضر، لأنه يخرج من تحليل المياه، وبالتالي يحتاج إلى طاقة كهربائية ومياه محلاة، وبعمل دراسات في عام 2019 و2020 تم اكتشاف أن مصر هي الأفضل من دول شمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأن لدينا ساحل البحر والبحر المتوسط والطاقة المتجددة والخبرات الموجودة من 2014 إلى 2020 من إنتاج الطاقة المتجددة داخل مصر والمناخ المناسب.

وأكد الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة: "بالنسبة لمصر فإن الهيدروجين الأخضر هو العمود الفقري لإنتاج الهيدروجين".