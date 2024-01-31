البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم إرسال صواريخ GLSDB إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال صواريخ GLSDB عالية الدقة إلى أوكرانيا، موضحًا أن مدى عمل الصاروخ يصل إلى 150 كلم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال رايدر: "كما وعدنا العام الماضي، سنزود أوكرانيا بصواريخ GLSDB كجزء من مبادرة دعم أمن أوكرانيا".

وأضاف: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن نؤكد مواعيد محددة، ونترك لأوكرانيا الحديث عن أي عمليات تسليم".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن أربعة مصادر أن أوكرانيا قد تتسلم صواريخ GLSDB عالية الدقة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء كجزء من عمليات التسليم المعلن عنها العام الماضي.

ويشار إلى أن GLSDB هي تصميم مشترك بين شركتي "بوينج" الأمريكية و"سآب" السويدية اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركا صاروخيا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ.