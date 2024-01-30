16 فبراير.. أولى حفلات عمرو دياب في القاهرة

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد، وبعد صدور ألبومه "مكانك"، وذلك يوم 16 فبراير المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات.

ونشر الهضبة عمرو دياب عبر صفحته الشخصية “فيس بوك” معلنًا عن حفلته القادمة في القاهرة يوم 16 الجمعة فبراير المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن موعد الحفل، وطريقة طرح التذاكر خاصةً، أن أولى حفلات الهضبة في القاهرة من العام الجديد 2024، وبعد التفاعل النجاح الكبير الذي حدث على ألبومه الجديد " مكانك " المكون من 12 أغنية، والذي جدد فيه الهضبة جلده بشكل واضح.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، أحيا مؤخرًا مجموعة من الحفلات الناجحة في الامارات. حيث احيا حفلًا جماهيريا كبيرًا في القرية العالمية بدبي، كما تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره الأسطوري في ختام حفل جوائز جوي أوورد بالرياض.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث سيحيى حفلا يوم 2 مارس في أبو ظبي، كما يحيي يوم 26 أبريل القادم حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.