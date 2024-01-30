مصطفى بكري: الجيش مستنفَر على الحدود لحماية الأمن القومي

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه هذه الأيام الكثير من التحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وهو ما لم يحدث في التاريخ المعاصر، حيث توجد أزمة في السودان، خلاف رغبة إثيوبيا في بناء قاعدة بحرية على أرض الصومال على مساحة 20 كيلو متر، وهذا الأمر سيكون خطرًا على الأمن القومي المصري والعربي، لأن هذا يعني تحكم أديس أبابا في مضيق باب المندب.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر تواجه على الجانب الغربي الأزمة الليبية، أما على الشمال الشرقي فهناك حرب إبادة تُشن من قبل الاحتلال في قطاع غزة، وهناك محاولة للإساءة إلى المواقف المصرية من خلال بعض الأطراف التي لا تريد لهذا الوطن بأي حال من الأحوال الاستقرار، من خلال الحديث عن أن مصر تمنع وصول المساعدات للشعب الفلسطيني، وهو ما كذبه مدير منظمة الأونروا.

وأشار إلى أن الجيش المصري مستنفر على الحدود لحماية الأمن القومي في كل اللحظات، وحرصًا على سلامة البلد، وهذا يتطلب مد الجيش بكل ما يحتاجه من مؤن، وفي نفس الوقت تواجه مصر حربًا اقتصادية لمنع وقوف مصر على قدميها، رغم وجود دولارات بمليارات للمصريين في الداخل والخارج، ولكن البعض يحاول من خلال المضاربات أو الإعلام إحداث حالة من الخوف والقلق لدى المصريين، وتصوير البلد على أنها على وشك الانهيار.