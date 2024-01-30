«حقوق إنسان النواب» تناقش توثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، مع السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، بحضور الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد، العزيز وكيلي اللجنة، والنائب عبد النعيم حامد، والنائبة ماهيتاب عبد العادي، وذلك لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

كما أكدت اللجنة أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الإنسان وبين أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الأمن الدولي، واستقرار الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.