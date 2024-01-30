غدًا.. انقطاع الكهرباء 5 ساعات في العريش بسبب الصيانة

أعلنت شركة الكهرباء في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي عن قطع التيار الكهربائي، غدا الأربعاء، عن عدد من المناطق في مدينة العريش، (لمدة 5 ساعات للصيانة).

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء عن عدد من مناطق العريش من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف البيان أنه سيتم قطع الكهرباء عن جامعة العريش، أبوصقل، الريسه، الضاحية، ديوان عام المحافظة ومحيطه بالكامل، منطقة الميناء، الطويل، منطقة مدرسة مصطفي كامل، بنك إسكندرية، البنك الأهلي، بنك القاهرة، منطقة الهلال الأحمر، منطقة المحافظة القديمة، كرم أبو نجيله، خلف مستشفى العريش.

وأوضح البيان: “سيتم قطع الكهرباء، أيضا عن منطقة آل ياسر بالكامل، شارع الخلفاء الراشدين من عند مسجد الخلفاء القديم حتي مسجد آل ياسر، شارع شكري القوتلي، ميدان الرفاعي بالكامل ومحيطه، شارع مسلم عروج، شارع الخزان العالي بالصفا”.

وأوضحت الشركة: “إنه على ساكني هذه المناطق الاستعداد لقطع التيار الكهربائي خلال هذه المدة الزمنية وفصل الأجهزة عن التيار حرصا علي سلامة تلك الأجهزة المنزلية”.