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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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بالصور.. مشاركة 30 عارضا بمعرض الجيزة للحرف التراثية

استعداد محافظة الجيزة
استعداد محافظة الجيزة لمعرض للحرف التراثية
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تستعد محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني لتنظيم معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة . 

وياتي ذلك من خلال التعاون مع مجلس الاعمال اليمني و يشارك فيه 30 عارض من ابناء محافظة الجيزة بمشاركه من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 يناير الجاري  وحتي 1 فبراير  .

ويسهم المعرض في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة و يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو و وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح واسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

أبناء محافظة الجيزة الدقي الحرف الحرف اليدوية الزراع الفخار المحافظات المجاورة المنتجات اليدوية توفير فرص عمل توفير فرص عمل جديدة للحرف التراثية فندق سفير بالدقي مجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية محافظات الفيوم ومطروح واسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو