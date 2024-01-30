بالصور.. مشاركة 30 عارضا بمعرض الجيزة للحرف التراثية

تستعد محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني لتنظيم معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة .

وياتي ذلك من خلال التعاون مع مجلس الاعمال اليمني و يشارك فيه 30 عارض من ابناء محافظة الجيزة بمشاركه من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتي 1 فبراير .

ويسهم المعرض في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة و يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو و وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح واسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.