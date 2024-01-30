المقاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه قوات الاحتلال في محيط منطقة الضاحية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، أن المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة مع الاحتلال ، أطلقت خلالها المقاومة الأعيرة النارية بكثافة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة الضاحية شرق نابلس بالضفة الغربية.

منذ قليل ، نفذت المقاومة استهداف لمجموعة من قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات الناسفة خلال اقتحام مخيم طولكرم ، وأطلق الاحتلال قنابل ضوئية فوق المخيم خلال المواجهات العنيفة التي تنفذها المقاومة الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة منازل فلسطينية في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة .

وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، قصفًا مدفعيًا ، وغارات بالطائرات الحربية الإسرائيلية ، ونتج عن تلك الغارات استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .