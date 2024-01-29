بمشاركة ميسي وسواريز.. الهلال يفوز على إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

حقق الهلال فوزًا مثيرًا على إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة 4-3، في كأس موسم الرياض 2024، في مباراة شهدت 7 أهداف وريمونتادا من الفريقين.

قدم الهلال شوطًا أولًا رائعًا، وافتتح التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق ألكساندر ميتروفيتش، وعزز عبدالله الحمدان تقدم الفريق في الدقيقة 13.

وقلص لويس سواريز الفارق في الدقيقة 34، لكن وسع ديلجادو الفارق مجددا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، تراجع مستوى الهلال وأهدر العديد من الفرص السهلة، ولعب إنتر ميامي بشكل جيد حتى سجل ليونيل ميسي هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وعادل ديفيد رويز النتيجة في الدقيقة 55.

وجاء هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88 عن طريق مالكوم، بعد خطأ من حارس إنتر ميامي دريك كالندر.

