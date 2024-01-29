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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تؤكد التزامها بالعمل مع الأردن لمواجهة التحديات الأمنية على الحدود

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية في عمان، يائيل لمبرت
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أكدت السفيرة الأمريكية في عمان، يائيل لمبرت، اليوم الاثنين، على التزام الولايات المتحدة بالعمل المشترك مع الأردن لمواجهة التحديات الأمنية على الحدود.

جاء ذلك في بيان صادر عنها بعد الهجوم الذي وقع قرب الحدود مع سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأردن والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام.

وأوضحت لمبرت في بيانها أن الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والأردن تعتبر حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي القوي في المجال الأمني يشكل ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين.

وأدانت لمبرت بشدة الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، معبرة عن تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السفيرة الأمريكية على أنها وزملاؤها في السفارة يشاركون في الحداد على الجنود الذين فقدوا حياتهم في هذا الهجوم، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة والأردن لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

الولايات المتحدة الأردن سوريا