إدارة الزمالك تحسم صفقة لاعب طنطا

حسمت إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا، والذى يلعب في مركز الجناح المهاجم، وذلك بعدما اتفقت مع ناديه على كافة الأمور المالية .

وينهي نادي الزمالك في الساعات الجارية التفاوض مع قرابة 10 لاعبين، حيث انتهت صفقة محمد عاطف، ويتفاوض الزمالك مع بيراميدز للتعاقد مع عبدالله السعيد وسيف جعفر، ومع الداخلية لضم مهاب ياسر، وأحمد حمدي المحترف في كندا، ويسري وحيد وعبدالرحمن شيكا من طلائع الجيش، والمدافع الفلسطيني ياسر حمد، وناصر ماهر لاعب فيوتشر، ويوسف حسن لاعب بلدية المحلة.

يذكر أن فريق الزمالك توج ببطولة كأس دبي للتحدي أمس الأحد بعد الفوز على فريق أهلي جدة في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على أن تعود بعثة الزمالك من الإمارات مساء اليوم الإثنين.