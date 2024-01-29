وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

افتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، معرض الدقهلية الثالث لمبادرة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والمقام داخل مقر الديوان العام للمحافظة، وذلك ضمن فعاليات زيارة وزيرة الهجرة إلى محافظة الدقهلية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية المعروضات، حيث استعرض المشاركون المنتجات، فيما تحدثت الوزيرة معهم وكان حوارًا من القلب، مشيدين بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، مؤكدين على دعمهم الكامل لمنصة أيادي مصر وللعارضين.

وخلال الجولة التفقدية، شددت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية من أجل إيجاد فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، وتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض منتجاتهم بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

وأضافت أن ذلك يدعم الأسرة والمرأة المصرية بما يوفره من فرص عمل جديدة وزيادة للدخل في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بما يقضي على البطالة ويحارب هذه الظاهرة التي تعد بمثابة طاعون يصيب المجتمعات، متابعة: "ما يهمنا الآن هو العمل على تسويق تلك المنتجات مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية، خاصة للمصريين في الخارج، حيث إنهم طالبوا بإتاحة بيع هذه المنتجات لهم من خلال تيسيرات في إجراءات الحصول عليها من مصر، مشيرة إلى أن أبناء الجالية المصرية في الكثير من الدول قد طلبوا من خلال الجولات الفعلية في الولايات المتحدة الأمريكية وعبر اجتماعات الزووم مع الكثير من الجاليات، أيضا تسهيل شحن وإرسال سريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث تحظى بإعجاب وإقبال كبيرين وشعبية في الخارج، وجار التنسيق مع هيئة البريد المصري ليكون أفضل ناقل وطني لهذا النوع من المنتجات.

ومن جهته، أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على أن رئيس الجمهورية يولي أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية اهتمامًا بالغًا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم وتوفير كافة مطالبهم، كما وجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج، منوها إلى أن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها، فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعكس تراث وحضارة وعادات وتقاليد مصر التي جاءت ثم جاء بعدها التاريخ.

وأوضح مختار أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم على زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال إقامة معارض لعرض منتجاتهم وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبرى على مستوي الجمهورية ومعرض "تراثنا" وغيره من المعارض، بالإضافة إلى عرض منتجاتهم يوميا على المنصة الإلكترونية لـ "أيادي مصر"، والدخول عليها على الرابط التالي:

‏https://ayadymisr.com/

وجدير بالذكر أن محافظة الدقهلية قامت بتخصيص:

- رقم واتس آب: ‏‪01012113117‬‏

- إيميل إلكتروني: ayadymisrdakahlia@gmail.com

وذلك لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.