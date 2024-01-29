أمم أفريقيا.. مشوار منتخب موريتانيا قبل خوض لقاء الرأس الأخضر بدور الـ16

يخوض المنتخب الموريتاني، مواجهة قوية، مساء اليوم الإثنين، أمام منتخب الرأس الأخضر، في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار .

وكان المنتخب الموريتاني قد تأهل لدور الـ 16 في انجاز تاريخي لأول مرة في تاريخه، بعد حصده المركز الثالث في مجموعته وصعوده ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات .

بدأ المنتخب الموريتاني بمشواره بالبطولة بالخسارة بصعوبة في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، وفي الجولة الثانية خسر أمام أنجولا بصعوبة ايضا بنتيجة 3-2، ثم حقق انتصار تاريخي في الجولة الثالثة على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 وتأهل لدور الـ16 .