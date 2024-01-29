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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. مشوار منتخب موريتانيا قبل خوض لقاء الرأس الأخضر بدور الـ16

منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا
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يخوض المنتخب الموريتاني، مواجهة قوية، مساء اليوم الإثنين، أمام منتخب الرأس الأخضر، في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار .

وكان المنتخب الموريتاني قد تأهل لدور الـ 16 في انجاز تاريخي لأول مرة في تاريخه، بعد حصده المركز الثالث في مجموعته وصعوده ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات .

بدأ المنتخب الموريتاني بمشواره بالبطولة بالخسارة بصعوبة في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، وفي الجولة الثانية خسر أمام أنجولا بصعوبة ايضا بنتيجة 3-2، ثم حقق انتصار تاريخي في الجولة الثالثة على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 وتأهل لدور الـ16 .

المنتخب الموريتانى منتخب الرأس الأخضر كأس أمم أفريقيا أيمن مصطفى