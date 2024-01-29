الألمانية دورين فينيكانب تحرز ذهبية ٢٥ م مسدس سريع ببطولة كأس العالم للرماية

اختتمت منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش2024، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم منافسات ٢٥ متر مسدس سريع سيدات واستطاعت الألمانية دورين فينيكانب من احراز الميدالية الذهبية بينما جاءت اليونانية آنا كوراكاكى المركز الثاني والميدالية الفضية وحققت المجرية فيرونيكا ميجور الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وتشهد البطولة حضورًا مميزًا من أفضل الرماة حول العالم، حيث حرص اتحاد الرماية المصري برئاسة اللواء حازم حسني، على توفير كافة وسائل الراحة للوفود الحاضرة، حيث تم تقديم تمور الطحان ضمن منتجات محافظة الوادي الجديد التي أبهرت الحضور من الوفود الأجنبية، مقدمة من قبل السيد محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط.

وأكد حسني أن جميع الرماة المشاركين في البطولة اليوم تدريبات قوية، ومن الغد ستنطلق المنافسات في المسدس والبندقية والبندقية خرطوش.

وأشار رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاتحاد المصري أعد كل التجهيزات الفنية واللوجستية من أجل توفير أفضل أجواء المنافسة والتكريم للأبطال المشاركين.