اليوم.. مواجهات قوية في كأس العالم للرماية 2024

تنطلق اليوم منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام اليوم منافسات 25 متر مسدس سريع للرجال والسيدات، بالإضافة الى انطلاق اليوم الأول لمنافسات الاسكيت للرجال والسيدات.

وشهدت منافسات بطولة كأس العالم الحالية منافسة شرسة بين جميع المنتخبات، بالإضافة الى الإشادة الكبيرة من قبل الوفود المشاركة على حسن تنظيم مصر لهذه البطولة الكبرى.