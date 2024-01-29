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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. مواجهات قوية في كأس العالم للرماية 2024

جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
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تنطلق اليوم منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام اليوم منافسات 25 متر مسدس سريع للرجال والسيدات، بالإضافة الى انطلاق اليوم الأول لمنافسات الاسكيت للرجال والسيدات.

وشهدت منافسات بطولة كأس العالم الحالية منافسة شرسة بين جميع المنتخبات، بالإضافة الى الإشادة الكبيرة من قبل الوفود المشاركة على حسن تنظيم مصر لهذه البطولة الكبرى.

كأس العالم لرماية المسدس البندقية البندقية خرطوش الرئيس عبدالفتاح السيسي