كأس أفريقيا 2023.. موريتانيا تتحدى الرأس الأخضر لكتابة المجد في "الكان"

يبحث منتخب موريتانيا الشقيق عن تحقيق مفاجأة جديدة في بطولة أمم أفريقيا عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في السابعة مساء اليوم الاثنين علي ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب المرابطين إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة، بينما صعد منتخب منتخب الرأس الأخضر في صدارة المجموعة متفوقا عن منتخبي مصر وغانا.

ويخوض منتخب موريتانيا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الإطاحة بمنتخب الجزائر في دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16 في واحدة من أقوى مفاجآت البطولة.

ويسعى المرابطون لمواصلة المغامرة الأفريقية وتخطي منتخب الرأس الأخضر والصعود إلى ربع النهائي رغم صعوبة المنافس

في المقابل يخطط منتخب منتخب الرأس الأخضر الذي يعتبر "الحصان الأسود" في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لتخطى عقبة موريتانيا والذهاب بعيدا في البطولة بعدما حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على غانا وموزمبيق والتعادل مع مصر وتصدر المجموعة .