التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر حادث بالشرقية

قررت نيابة مشتول السوق اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته بتهشم بعظام الجمجمة التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أمام عزبة الجيزاوية، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي مشتول السوق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي بلاغا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى يفيد بوصول" محمد ك " 24 عاما مقيم كفر عبد الله نطاق مشتول السوق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أمام عزبة الجيزاوية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.