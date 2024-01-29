ضبط ستة أطنان دقيق استخراج 72% في حملة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حملة موسعة على مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، أسفرت عن تحرير 15محضرا كانت بيانتهم كالتالي:

3 محاضر مجهولى المصدر بضبطيات 6 طن دقيق 72% الخاص بالاستخدام بالمخابز السياحية وكذا 300 كرتونة زيت طعام زنة العبوه 700 مللى باجمالي كمية 2.5 طن وكذا 22 كرتونة جبن فيتا زنة العبوه نصف كجم باجمالي كميه قدرها 150 كجم وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وكذا تحرير محضرين ىبيع بأذيد من السعر و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه وكذا اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامه، وبناء على تكليف المهندس ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، لمدير إدارة شرم الشيخ بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين وكذا إدارة الرقابة التجارية بالاشتراك مع مباحث التموين بمدينة الطور.

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