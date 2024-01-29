ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط ستة أطنان دقيق استخراج 72% في حملة تموينية بجنوب سيناء

جانب من ضبط ٦ أطنان
جانب من ضبط ٦ أطنان دقيق استخراج ٧٢%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع جهاز  حماية المستهلك ومباحث التموين، حملة موسعة على مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، أسفرت عن تحرير 15محضرا كانت بيانتهم كالتالي:
3 محاضر مجهولى المصدر بضبطيات 6 طن دقيق 72% الخاص بالاستخدام بالمخابز السياحية وكذا 300 كرتونة زيت طعام زنة العبوه 700 مللى باجمالي كمية 2.5 طن وكذا 22 كرتونة جبن فيتا زنة العبوه نصف كجم باجمالي كميه قدرها 150 كجم وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وكذا تحرير محضرين ىبيع بأذيد من السعر و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار  و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه وكذا اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامه، وبناء على تكليف المهندس  ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، لمدير إدارة شرم الشيخ  بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين وكذا إدارة الرقابة التجارية بالاشتراك  مع مباحث التموين بمدينة الطور.

inbound3580469469058672701
inbound3580469469058672701
inbound8254952056336252015
inbound8254952056336252015
ضبط ٦ أطنان دقيق استخراج ٧٢ - مديرية التموين والتجارة الداخلية - جنوب سيناء - طور سيناء - شرم الشيخ