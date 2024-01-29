ترامب يشن هجومًا على بايدن في عقب مقتل 3 جنود أمريكيين

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تعازيه لأسر الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في هجوم على الحدود الأردنية السورية وألقى باللوم على إدارة الرئيس جو بايدن في الهجوم.

وقال ترامب في بيان عبر صفحته على موقع "Truth Social" مساء الأحد، "إن الهجوم بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية أمريكية والذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة آخرين، يمثل يوما فظيعا لأمريكا".

وتابع: "أتقدم بأعمق التعازي إلى عائلات الجنود الشجعان الذين فقدناهم وأطلب من جميع الأمريكيين أن ينضموا إلي في الصلاة من أجل أولئك الذين أصيبوا".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة " المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق.

وذكر - في بيان نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض اليوم الأحد - " قلب أمريكا مثقل. في الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية - وأصيب العديد - خلال هجوم جوي بمسيرة على قواتنا المتمركزة بالقرب من الحدود السورية".

وتابع" أنا وجيل ننضم إلى عائلات وأصدقاء من قتلوا– والأمريكيين في جميع أنحاء البلاد – في الحزن على فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء والظالم تماما، لقد جسد أعضاء الخدمة أفضل ما في أمتنا، حيث يخاطرون بسلامتهم من أجل سلامة مواطنيهم الأمريكيين، وحلفائنا وشركائنا الذين نقف معهم في الحرب ضد الإرهاب، إنها معركة لن نتوقف عنها".

وأضاف "لقد كان أفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة الذين فقدناهم وطنيين بكل معنى الكلمة، ولن تنسى أمتنا تضحياتهم الكبرى أبدا.