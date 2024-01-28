هجوم خلف ضحايا أمريكيين.. القاهرة الإخبارية: الأردن ينفي وقوع الحادث داخل حدودها

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إنه بعد الأنباء التي وردت حول وجود استهداف لإحدى القواعد الأمريكية، صدر بيان من الحكومة الأردنية بأن هذه القاعدة التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية، وهي قاعدة تتواجد خارج الحدود من الجانب السوري.

وأضافت خلال مداخلة، أن هذا البيان جاء بعد حالة من الجدل الذي حدث قبل قليل حول التصريحات التي صدرت بوجود استهداف في إحدى القواعد الأمريكية، والناطق باسم الحكومة الأردني أكد أن ما يحدث هو استهداف خارج الأراضي الأردنية، ولم يكن هناك أي تواجد لطائرة مسيرة في الأجواء الأردنية.

وتابعت: "الأردن تتابع الموضوع عن كثب في رصد أي تفاصيل أخرى، لكن الهجوم كان بالقرب من الحدود الأردنية السورية، ومازلنا بانتظار أي تفاصيل أخرى تصدر عن الحكومة الأردنية أو المختصين حول هذا الموضوع"؟

وواصلت: "خلال الفترات الماضية كان هناك العديد من الاستهدافات، لكن لم تكن ضمن نطاق القواعد إلا أنها كانت استهدافات فقط من أجل إدخال المواد المخدرة إلى الحدود الأردنية، وكان الجيش يصدر بيانات حول هذا، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من الجيش الأردني بتفاصيل هذا الموضوع، وبحسب بيان الناطق باسم الحكومة الأردنية أن ما يحدث حاليا هو يقع خارج نطاق الدولة".