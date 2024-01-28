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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم تعقد اجتماعا مع المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024/2023

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت، اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إجتماع مع المرشحين من العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم، للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023م. 

حضر الاجتماع ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومسئولو لجنة المقابلة الشخصية بالوزارة، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وحسن محمد حسن مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكدت وكيل الوزارة على ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024/2023م، وتمثيل مشرف لمحافظة الفيوم، بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما أكدت وكيل الوزارة على رؤساء اللجان ضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة 2024م، وضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التى سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

كما شددت بالتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.

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